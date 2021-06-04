【愛傳媒蔡詩萍專欄】我一直很希望能持平的，評論疫情相關的問題，畢竟，這攸關民眾的福祉，也攸關我自己，與家人的性命，我沒有理由，一路唱衰。

所以，我的評論一直都很清楚，疫情大爆發，政府難辭其咎，疫苗購買速度太慢，政府要亡羊補牢，但國產疫苗事關台灣流行病的防治能力，扶植它確有道理。

好，基本立場講完了，剩下來，便是就事論事，做到好，給你掌聲，做得爛，就噓聲給你。

今天，疫情指揮中心，關於疫苗施打的訊息，我看了一下午，也上網查了前後新聞，說真的，我只有一種感覺：看不懂！我也只有一個聯想：又再搞話術嗎？

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，「規畫6月到8月，若疫苗數量足夠，將啟動全面接種作業，希望每周完成至少100萬劑接種。」

我用很笨的方法，算了一下，6到8月，一共有十四週，每週一百萬人打疫苗，如果，這目標能完成的話，一個月就有四百萬人，三個月十四週下來，應該可以超過一千四百萬人，那就差不多建立起台灣防疫的堤防了，約莫百分之六十五的人，完成疫苗接種！

疫情指揮中心有它推估哪些單位哪些地點，動用哪些人力，可以完成這巨大的目標，這些部分，因為還在政府的規劃之中，我就不討論了，總之，這是一個龐大的支援體系，不容易但未必不能完成。

我的評論的出發點，是「這6到8月的期間」，是怎麼規劃出來的？！我實在不懂！

再提醒一下大家，政府的說詞是，6到8月，要每週至少施打一百萬人的疫苗，要注意喔，一百萬是平均數，但每月目標是平均數之上！

一百萬人，照政府的規劃來看，已經是卯足勁動用了現役的醫護人員，也要徵召義務志工來協助，換句話說，就是繃到最高點的狀態！

依這邏輯看，合理推理，最好狀態是每週都打到一百萬人，若前面拖延，後面的月份壓力會越大，必須趕工，才能完成八月底打完一千四百萬的目標！若人力就那麼多，施打地點就那麼多，後面趕工有可能嗎？

再給大家加強印象：從6月到8月，每週一百萬人完成疫苗施打，八月底，完成超過一千四百萬人的疫苗防線。

但問題來了，現在不已經是六月了嗎？第一週，一百萬人完成疫苗施打，可以達陣嗎？

我不解的是，根據種種資訊，進來的疫苗總數在莊人祥發言人說這目標之際，不就是87萬劑嗎？全部打完，也不會超過一百萬人啊！

除非，這幾天又有新疫苗進來，但，進來也不會馬上拆封馬上打吧？理論上，連第二週也不可能，是不是？

除非，疫情指揮中心「手中有王牌」，但是沒告訴我們，所以任由我們在這裡「胡亂猜測」「胡亂批評」，若是這樣，我也沒辦法了，畢竟「官民資訊不對等」，不是嗎？

前段，令人疑惑，後段呢？也很困惑啊。若根據蔡總統的說詞，根據陳時中的說詞，採購的疫苗，加上國產疫苗，總共三千萬劑，不是要到七月底才會進來嗎？

如果是七月底，加上檢測時間，加上分配各地施打的流程，有可能在「6到8月之間」，打完一千四百萬人嗎？

感覺起來，「似乎不可能」才是合理的推測吧！我為何會在整個下午，到了寫這文章的此刻，都覺得很困惑呢？

如果疫苗，確實會在七月以後才陸續就位，那它最合理的完成時程，應該推估到九月或十月，甚至再晚一點，是不是比較合理？

如今，在龐大疫苗都還沒見到影子，就説6到8月之間，可以完成每週一百萬人，這話不是很明顯的，有誇大，有譁眾取寵的嫌疑嗎？至少，這個六月的第一週，你何來一週一百萬人打疫苗？！如果，第一週就跳票了，那不是嚴重挫傷疫情指揮中心的公信力嗎！

我在想，應該不止我，發現6到8月，每週一百萬人完成疫苗施打，這目標很奇怪吧？

不知疫情指揮中心是不是可以再給我們，這些期待打疫苗的小老百姓，一個更清楚的說法呢！承諾，就是承諾，說出來，就要做到！

倘若為了一時安撫人心，隨便開出一個期程，到時再在這個原因那個因素上做調整，在我看，那你不如不說，惦惦的做就好，不是嗎？

搞政治，話術多，也就算了，但對抗疫情病毒，我看還是老老實實，有多少資訊做多少實事，會比較好吧！假設前提太多，絕非做實事的態度。

我多希望八月底之前，你我都打完疫苗，但無論怎麼看，這目標要達陣，好像都～很難啊！

務實一些，不急不徐，會不會更好！

作者為知名作家

照片來源：疾管署官網截圖。

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(中時新聞網)