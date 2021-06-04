【愛傳媒黃文博專欄】台灣是個連鬼都敢騙的地方，鬼話連篇算什麼？連鬼都騙才厲害。開了一場會，讓機組人員檢疫期在立委「強烈建議」下調整成3+11，卻說沒有會議紀錄，這種理由說得出口，騙鬼啦！

有官員與立委在場，不管在哪個場合，只要是開會，百分之一千有會議紀錄。除非那場會議是所有人在洗手間巧遇，一時興起聊開的；除非負責做會議紀錄的人太累睡著，竟然沒有做；除非做好的會議紀錄消失，怎麼也找不到。

歹勢，以上情況通通不會發生。在洗手間外面聊，叫做哈啦，不叫開會。做紀錄的貳佰伍睡著，沒有記錄，憑什麼行文照會有關單位、通令民間組織？搞丟會議紀錄，要補做的，要辦人的，好嗎？

退一萬步，就算極其不可思議的靈異事件發生，真沒有會議紀錄，起碼有出席簽名。便當不見得會發，簽名一定要有，這是政府開會的sop。既沒會議紀錄，又沒出席簽名，在場的公務員能讓這場會議開完散會，膽大不只包天！

政府是在演野台戲嗎？台上演員看台下觀眾老人多，演歌仔戲，看台下觀眾少年仔多，演歌舞秀。政府開會不可能像演野台戲，看人改本，5+9的有會議紀錄，3+11的沒有會議紀錄，會這樣嗎？

把一場有高官與立委出席的會議，說成好像大夥兒在廟口嗑牙吹牛，所以沒會議紀錄，這根本不是騙人，是騙鬼。

以前老油條政務官僚，碰到敏感公文，意見故意不簽在公文紙上，而寫在便條貼上，意思是隨時可以撕下滅跡。老油條欺負的是下級，但敢說沒有會議紀錄的官，欺騙的是人民。更皮，更惡劣，更不知恥，更目無法紀。

鬼是人可以隨便騙的嗎？你騙人，人拿你沒皮條。你敢騙鬼，鬼有那麼好呼攏，讓你騙不知？

你心中有鬼，遲早活見鬼！

作者為資深品牌專家

照片來源：作者臉書截圖。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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(中時新聞網)