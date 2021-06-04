【愛傳媒葉毓蘭專欄】就在我們沉浸在台灣是亂世中的福地，全球防疫模範生的光環，暈淘淘時，美國、日本、英國、以色列這些有遠見的國家，都已經未雨綢繆，開始為如何終結疫情尋找終極武器，截至目前為止，應該知道除了口罩之外，就是全面篩檢與施打疫苗。

因為各國對疫苗重要性的敏感不同，雖然台灣疫苗嚴重不足，但買好、買足的美國，不但已經全面開放免費疫苗施打，還很大方的擴大接種疫苗資格，讓所有合法入境的外國人都可以免費施打疫苗。

在國內已經疫情持續升溫，確診病例與死亡人數節節高升，而國人對於疫苗的渴望，又遲遲無法得到回應，這兩天桃園機場出現去年疫情爆發以後未見的人潮，長榮航空自7日起，飛美國洛杉磯航班從每週3班增加至每週7班，且根據民航局統計，原本台灣飛美航班原本5月中還很空，但過一個禮拜再查，已經有6、7成滿⋯⋯

有人用「逃難潮」來形容這波搶搭飛機赴美的熱潮，或許他們中有很多人本來就是因為疫情被困在台灣的美國人，現在美國因為疫苗接種普及，很多城市都解封，不必戴口罩，可以恢復正常起居。過去死亡人數慘重的紐約，也終於迎接到零死亡的歡欣！

雖然有人說：這是有錢人才玩得起的，我倒是認為，許多台灣人因為求學、工作必須出門在外，現在不管歐盟、美國的大學，幾乎都要求非本國人需要有打過疫苗，而且是WHO認證的疫苗才能夠入境。

三十幾年前我在博士班上政治經濟學時，美國經濟學家蒂伯特（Charles Tiebout）以「用腳投票（vote with foot）」，是指在地方自治盛行的國家，人民可以自由遷徙、資訊完整透明等條件下，人民可以根據各政府提供的公共服務與稅負的組合評估，自由選擇出最能滿足自己偏好的地方定居。也就是說，人民可以「用腳」來給政府投出贊成或反對票。

這段時間各項民調都反映出絕大多數台灣人想活命，希望政府給我們打疫苗。面對政府的顢頇，除了有條件的人選擇以腳投票，遠赴異國去打世衛核准的疫苗，絕大多數的國人還是只能困在台灣，他們雖然沒有辦法搭上飛機去外地打疫苗，但是，很快的，在後續的公投與各種大選中，他們一定會用選票教訓背叛人民託付的政黨！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)