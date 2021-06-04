日本NHK報導，日本政府捐贈台灣約124萬劑AZ疫苗，預訂今（4）日下午由日航運抵台灣，而且這只是第一批，後續還會分批提供，這讓近年在台灣發展的日籍藝人夢多感性寫下：「台日關係是真的好朋友」，引發網友熱烈迴響。

夢多表示眼見日本政府這次捐贈台灣疫苗，讓長期住在台灣的他非常開心，對於每次日本遇到困難時，台灣總是義不容辭第一個跳出來幫忙，不僅讓日本民眾懷抱一顆感恩的心，也清楚了解彼此關係是「真的好朋友」，接著提及雖然現在所有人壓力都很大，但希望大家能夠少點抱怨互相幫忙，更要好好保護身邊要珍惜的人。

目前事業重心放在台灣的夢多，表示自己在台灣工作，不僅開公司也雇用台灣人，並付給他們薪水，即便自己知道不夠好，仍想要讓他們過得更好的生活，強調自己會繼續努力，也謝謝台灣的所有的人，希望這段期間大家能夠一起好好加油。

夢多感性發言，引起網友熱烈討論，紛紛留言：「哥就是有溫度！謝謝你的國家帶給台灣希望」、「日本有災台灣不落後，台灣有災日本相挺，是真正好友的表現，感謝日本」、「感謝日本雪中送炭，對日本只有滿滿的感謝啊」、「感恩日本的暖舉，在疫情嚴峻當下，仍不吝嗇對臺灣伸出援手，謝謝日本」、「非常感謝日本此刻伸出溫暖之手」。

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(中時新聞網)