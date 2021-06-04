國產疫苗爭議未平息，連帶影響高端疫苗股價，連續5個交易日都苦吞跌停板，本周市值已蒸發超過282億元，有男大生網友透露自己擁有145張高端股票，但經過這波殺盤已慘賠1537萬，不過145張高端，成本就已超過5200萬，吸引不少人好奇原Po的財力，更直呼，「你才是主力吧」、「你是主力之一，從實招來！」。

疾管署在國產疫苗尚未完成二期試驗就決定下單採購，且尚未進入三期試驗就準備申請緊急使用授權（EUA）供民眾施打飽受爭議，高端疫苗也不敵恐慌性賣壓，股價連5天吞跌停板。

高端股價連續重挫，許多投資人哀鴻遍野，有網友在Dcard上以「高端亡魂，誰能比我慘」為題發文，並附上對帳單透露自己以均價360元購買145張高端股票，但現價只剩下256元，該名網友已慘賠1537萬。

引起網友們熱議，不少人認為他能購買145張高端股票，成本價就超過5200萬資本相當雄厚，「這資本太強了吧」、「這你對帳單？光本5000萬欸豪爽」、「你是主力之一，從實招來吧！」、「你才是主力吧」、「這財力背景太雄厚」、「有富爸爸嗎？財力太驚人」、「好奇原Po的背景」、「感覺Po背景很厲害」。

此外，有網友認為高端近期很難止跌回升，勸原PO早點停損，他也回覆留言表示，「其實去年跟今年都有賺，這個帳號標的選錯，直接攤平攤到死，10根我就認賠殺出了。」

事實上，去年新冠肺炎疫情在全球爆發，生技類股高端受到激勵，股價短短1年半暴漲超過13倍，今年疫苗成為台灣防疫重點後，高端股價再漲逾180%，最高價曾衝上417元。

不過近期國產疫苗爭議接連爆發，高端連吞跌停板，從上周五收盤價重摔至周四收盤價256元，今（4日）開盤殺至跌停價230.5元，連5天跌停，跌幅逾40%。

(中時新聞網)