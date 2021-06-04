美國10年期公債殖利率上漲3.3個基點至1.624%，創5月21日以來新高，且為5月27日以來最大單日漲幅。在公債殖利率反彈之際，有較穩定息收的高收益債券相對吸睛。保德信投信指出，美國高收益債券因為具有高債息優勢，近21年以來，不論市場處於多頭或空頭環境，選擇任一個月分進場投資美高收，只要持有時間超過一年，正報酬機率即超過八成，且報酬率平均也有8%的水準，顯見投資美高收不需要挑選進場時間。

PGIM保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，市場目前對於美國聯準會對QE縮減暗示的時間共識，約落在第三季，屆時可能造成股債市同步波動，不過，從歷史經驗來看，自2000年至今，選擇任一月底進場布局美高收，一年之後的報酬率平均可達8%水準，若持有時間拉長至3年，則期間的報酬率平均而言可進一步拉升至26%之多；假若進場後持有5年，報酬率更跳升至48%，投資勝率更是高達97.4%，顯見美高收持有越久除了能享有收益優勢之外，正報酬機率亦隨時間遞增，被外部因素影響的干擾則相對降低。

張世民說明，根據美銀最新預估，美高收企業的淨槓桿率已經逐漸回落至歷史低位，預估未來一年違約率可望由先前預估的2.9%，進一步下修至2.6%，配合美高收企業的息稅折舊攤銷前利潤年增率有望自2.8%大幅躍升至30%，種種數據皆有利於美高收中長線利差收斂方向。

再者，即使面對通膨議題，美高收依舊挺得住，張世民指出，下半年通膨議題仍將影響美國十年期公債殖利率震盪走勢，不過因為美高收存續期間較短，對於利率敏感度較低，面對因通膨預期擴張引發的債券拋售潮，表現仍相對優異，例如今年美國十年期公債殖利率一度強彈至1.7%，然美高收在主要高息債券當中表現仍相對強勁，年迄今報酬率仍維持近2%的水準，相較歐高收、全高收表現得更佳。

(時報資訊)