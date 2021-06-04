因強勁的美國就業數據，引發可能收緊貨幣政策的擔憂，加上全球股市也從紀錄高點回落，另外美元走強，令以美元計價的金屬對持有其他貨幣的買家而言更顯昂貴，致(LME)期銅價格周四(6/3)下跌，銅價和其他工業金屬跌至五周低點。

分析師指出，人民幣兌美元已從三年高點連續四天走跌，這可能會抑制全球最大金屬消費國中國的需求，洋山銅溢價降至每公噸28.5美元，為2012年以來的最低水平，顯示中國對進口金屬的需求正在減弱。另外，5月美國民間職缺增加近100萬個，超出預期，令申請失業金人數下降。

自5月初，期銅價格曾觸及歷史紀錄高點的10,747.5美元，2021年迄今上漲了近40%，分析師預計強勁的需求可望在未來幾年推動銅價進一步上漲。

終場周四(6/3)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌859美元，報每公噸29,986美元；期鎳下跌345美元，報每公噸17,891美元；期鋅下跌98美元，報每公噸2,984.5美元；期鋁下跌39美元，報每公噸2,405美元；期銅下跌359美元，報每公噸9,788.5美元；期鉛下跌46.5美元，報每公噸2,173美元。(商品行情網)

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