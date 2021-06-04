不少人的童年想必是跟柑仔店也就是我們所稱的雜貨店脫不了關係！這間酒吧融合現代以及懷舊復古，就是要讓你在長大後也有一個可以放蕩不羈、懷念小時候的夢想天地。還記得孩提時期，拿著父母給的幾個銅板跑去雜貨店選零食得開心嗎？還記得那雖然放滿色素但是卻酸甜好吃的糖果滋味嗎？「童裏心柑仔店ÖMAR放感情」一一帶你來回味！

位於忠孝敦化的「童裏心柑仔店ÖMAR放感情」色彩鮮豔、佈置細膩的柑仔店外表，讓人感受到濃厚的古早味，透過神秘機關進到店裡，搖身一變成為現代餐酒館！下班後帶著疲勞的身心靈，走進這讓人混淆時空的柑仔店，用大人味來喚起沉寂的心，重新體會「童心未泯」。就是要激起你的童心，誰說長大了只能世俗不能放蕩？還有玻璃木櫃裡的玩具，處處寫著歷史的痕跡，甚至連超經典的明星花露水都沒少！不管是抽獎券、小飛機還是糖果餅乾，這些都是可以讓大家隨便拿的，沒有既定價錢，大家依照童年中的歷史記憶，付款進旁邊的愛心零錢箱就可以取走一份懷舊童心。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

不過，這麼多不同的小道具，你可能會想，酒吧的大門到底在哪裡？原來這裡也有speakeasy bar的小精心設計，進去的方式很簡單，根據入門須知的指示，大聲喊出通關密語就可以啦！進到室內，就是非常現代化的餐酒館，帶一點點的中國風還有西洋古調。店內座位還算是很多樣，有 2 人座位，也有 7,8 人可以聚餐、喝酒的座位區。而且吧檯座位有插座可以充電、有掛鉤可以掛東西、就算是自己來做吧檯也不宣因手機沒電啦。

這裡的調酒都以古早味還有雜貨店常見的點心為主題，延續放感情系列浮誇又鮮豔的配色以及造型，「童裏心柑仔店ÖMAR放感情」一樣超級美！每一杯調酒都各有自己的風範，來這邊真的會想要手機拍不停呢！不管是搭配花材、煙霧瀰漫的乾效果還是閃亮的燈光光線折射，一杯又一杯成承載著你童年回憶的美夢，華麗麗地為你獻上。除此之外，還有好多用經典台灣本土劇命名的調酒！

(圖／BEEMEN蜂報提供)

「童裏心冰茶」以冬瓜檸檬搭上錫蘭紅茶，最後再搭配上的Talisker威士忌，整體相當順口！特別的是這款「童裡冰茶」採用塑膠袋裝，是不是想起了童年裡最愛的夜市紅茶呢？瞬間喚醒了滿滿的記憶啊！「Omar 淡出汽水」小朋友最愛的彈珠汽水絕對是老街必買消暑聖品！為的不是裡面的超甜汽水，而是把彈珠戳進去的剎那，超療癒的時刻。「童裏心柑仔店」的彈珠汽水裡面放的是特色調酒，裡面以萊姆酒為基底，再加些跳跳糖！除了微微酒感，還有檸檬汁跟糖水在裡面，整體來說就是沙士味道但偏酸，入口後可以把跳跳糖咬碎，有趣又好喝。

大家小時候有吃過這種黃色包裝，還附吸管的麵茶零食嗎？這杯「不要用鼻子吸唷」就是以麵茶為主題的調酒，是不是在偷暗示什麼派編不清楚啦！單喝調酒就能嚐到濃濃的巴西甘蔗蘭姆酒Cashasa的味道，還帶有一點甜甜香香的熱帶水果風味，先吸一口麵茶粉，再搭配調酒一起喝，兩者搭在一起的味道讓這杯酒更加分，麵茶淡化了Cashasa濃厚的味道，反而更多了一分堅果香，甜甜的滋味你絕對會愛上！

這邊的餐食也是不馬虎！除了西式餐點精緻又富創意以外，台視小菜下酒料理也是不可少！記憶中菜館的好滋味在這邊都可以嚐到。「醉雞/獨門」枸杞當歸及各種中藥材滷醃製而成，冰涼爽口的在您的味蕾中散發淡淡紹興酒，出菜前淋上滿滿的滷汁，在還沒入口前濃郁香氣撲鼻！「鮮鮑海膽義大利麵」洋蔥丁培根碎大火燒鍋，炒至焦糖化後嗆入白酒及高湯神秘調味料，加入海膽及飛魚卵，滿滿豐富的好料，你值得一次擁有！

(圖／BEEMEN蜂報提供)

「童裏心柑仔店ÖMAR放感情」在八月也推出很優惠的方案！懷舊彈珠台免費送～單桌消費滿2000即可/玩彈珠台乙次，有機會獲得特調Shot 乙盤、威士忌Shot乙盤、放感情獨隻打鐵 乙支、義大利氣泡酒 乙支、莎莎醬玉米脆餅 乙份、炸物拼盤 乙份、帕瑪森松露薯條 乙份、涮嘴香腸盤 乙份，有吃有喝又有拿！而且每人在Google上評論不限給的星星評價即贈/特調Shot乙杯！當月壽星出示證件即贈/特調Shot乙盤～是不是福利滿滿，揪感心？

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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店家資訊

童裏心柑仔店ÖMAR放感情

電話： 02-2771-1259

營業時間：

週日到週四 18:00–02:00

週五與週六 18:00–03:00

地址： 106台北市大安區忠孝東路四段223巷20弄3號

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)

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