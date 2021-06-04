日本放送協會（NHK）新聞網昨傍晚報導，日本政府捐贈台灣約124萬劑AZ疫苗，預訂在今（4）日下午由日航運抵台灣，對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，感謝日本伸出援手，但這也間接澄清大陸擋日本提供台灣疫苗的假訊息。

楊寶楨昨（3日）在臉書發文表示，據新聞報導，日本政府拍板定案，將提供約124萬劑的AZ疫苗給台灣，預計今天下午兩點多就會抵台。感謝日本及時伸出援手；而這也間接澄清了，前幾天「移花接木」、「斷章取義」的假訊息，說大陸擋日本提供台灣疫苗，事實上，大陸外交部並不是直接針對日本供台灣疫苗這件事說「不會得逞」，甚至有媒體把兩個場合說的話，硬是剪接在一起，進而製造對立、升高仇恨。

楊寶楨認為，真的不必這樣，她沒有要幫誰說話，而是不應這樣製造假新聞，回過頭來看，目前國際上的確疫苗短缺，都急著搶貨；身為全球第一大疫苗生產國的印度，又因疫情升溫，疫苗限國內施打、出口喊卡，進而影響COVAX配送疫苗的全球計畫。

此外，楊寶楨強調，因為全球緊急狀態，大多藥廠只和國家層級談疫苗；再加上昨天看到鴻海創辦人郭台銘辛苦遞交的文件，陳時中指揮官卻執意說缺少「原廠授權書」，如果食藥署一樣願意主動依循AZ和莫德納疫苗模式，雖沒有藥證，但幫BNT申請緊急授權，哪還有這麼多麻煩？

楊寶楨稱，自己就一直在思考，除了揣測蔡政府阻擋國際疫苗、護航國產疫苗之外，到底現階段實際可行的管道有哪些？首先是，日本打算提供AZ疫苗，蔡政府應積極爭取，有多少是多少，其次，德製BNT疫苗：可以參考類似菲律賓的模式，政府、藥廠和企業三方協議。蔡政府可以讓民間企業牽線，和身為大中華區代理商的上海復星談，讓疫苗從德國直送來台，若硬要挑戰商業模式，直接跟德國原廠談，只會不斷碰壁而已。

楊寶楨指出，因為大陸已明確表達，支持上海復星提供台灣疫苗，大陸善意台灣收到了，但其實也可不需再過度喊話，希望能讓蔡政府放下「心魔」，把事情單純化，沒有所謂低頭不低頭的問題，就只是跟大陸代理商談疫苗而已，救人要緊，意識形態先擺一邊吧。

對於美國打算捐第一批8000萬劑疫苗，楊寶楨強調，既然「台美關係史上最好」，雖然美國捐贈這批疫苗應該是以拉丁美洲國家為優先，但蔡政府仍應盡力跟美國爭取！無論如何，蔡政府此時都應「盡全力」爭取疫苗進口，疫苗現在是多多益善，能救多少人是多少人；大家不要氣餒，只要充滿盼望，一定會有一絲曙光的！做好防疫措施，等待疫苗到來，一起共渡難關！

(中時新聞網)