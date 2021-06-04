美國白宮於美東時間3日上午宣布將提供7百萬劑疫苗給包含台灣在內的亞太地區國家。對於美方在我國政府與人民全力對抗疫情之際，即時伸出援手，展現對我溫暖關懷，外交部表達誠摯感謝之意。
外交部表示，台灣與美國自去年3月共同發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」以來攜手抗疫，近期包括美國衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）及多位跨黨派聯邦國會友人也都公開表達支持台灣取得疫苗，我國政府都銘感在心。台灣作為美國在印太區域的緊密夥伴，將在既有良好基礎上持續強化台美防疫夥伴關係。
(中時 )
美國白宮於美東時間3日上午宣布將提供7百萬劑疫苗給包含台灣在內的亞太地區國家。對於美方在我國政府與人民全力對抗疫情之際，即時伸出援手，展現對我溫暖關懷，外交部表達誠摯感謝之意。
外交部表示，台灣與美國自去年3月共同發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」以來攜手抗疫，近期包括美國衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）及多位跨黨派聯邦國會友人也都公開表達支持台灣取得疫苗，我國政府都銘感在心。台灣作為美國在印太區域的緊密夥伴，將在既有良好基礎上持續強化台美防疫夥伴關係。
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