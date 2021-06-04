疫苗採購進度?陳宗彥最新說明

日本放送協會（NHK）新聞網3日傍晚報導，日本政府捐贈台灣約124萬劑AZ疫苗，預訂在今(4日)下午運抵台灣，美國白宮今也聲明援外疫苗將於6月底釋出，台灣在列，讓飽受疫苗短缺之苦的台灣十分期待。今日上午指揮中心副指揮官陳宗彥也對疫苗狀況做出最新說明。

關於永齡基金會、佛光山購買疫苗進度，陳宗彥今在會中表示，「郭先生的申請計畫書就是還沒有提出原廠供貨確認文件，大家想，跟原廠之間，如果確定要供貨，就會告訴你供貨日、數量、來自於哪一個工廠，現在還缺這一件事情，也有跟郭先生表示一定會來協助」，至於相關其他團體就沒有進一步任何訊息。

陳宗彥指出，今天跟地方政府會議結束後，有做幾項處理，第一，針對國內疫情狀況評估，有讓地方充分理解，提到疫情能處高原期，三級警戒管制措施出現初步效果，但病例未見下降，整體疫情仍嚴峻，應持續加強管制措施；第二、雙北以外地區病例數逐漸增加，顯示社區傳播風險持續上升，必須加強管理，嚴防爆發社區感染；第三、確保醫療量能。

有關疫苗配發接種部分，陳宗彥說，整個疫苗分配原則請地方政府依指揮中心造冊對象依序施打，不應以居住地作為預約，而是依冊內分類人員做施打，也會完成疫苗封緘作業後，盡速撥發給地方。

關於端午連假，陳宗彥表示，昨(3日)指揮中心已宣布端午連假非必要移動，以視訊問候家人，已經請高鐵、台鐵、公路運輸將每班次量能都要降低兩成以下，就要避免人員移動。

至於日本、美國提供疫苗，陳宗彥表示，這段時間指揮中心跟政府都從來不放棄任何機會，努力尋求各種可能，還是要等疫苗到了以後才會正式跟大家說明。

另外，台南市長黃偉哲3日晚間透過臉書宣布，「在台南日本人優先施打疫苗」，陳宗彥對此回應，「黃市長是有打電話來表達，我想這個指揮中心都會一併做考量，會針對國內疫情跟國際之間友好關係並做思考」。

陳宗彥說，基本上希望每一批疫苗針對現況做考量而做分配施打，讓防疫網絡建構夠好，當然會考量雙北疫情狀況，甚至各區、族群、場所而一併思考。

(中時新聞網)