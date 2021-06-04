台股加權指數4日開跌在17,225.06點，賣壓隨即大量湧現，除航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）維持走強外，原物料股多出現漲多獲利回吐的調節動作，指數向下殺低近百點。

等待非農就業報告，迷因股AMC暴跌20％、晶片股受挫，加上美中緊張關係升溫，美國總統拜登擴大涉軍中企貿易黑名單至59家，美股道瓊指數收盤近乎持平。

美股S&P500下跌15.27點，公用事業、必需消費品和醫療保健板塊領漲，非必需消費品、資訊科技和通訊服務板塊領跌。

特斯拉因中國大陸5月訂單從4月的1.8萬多輛降至約9,800輛，股價下跌5.33％。應用材料下跌1.89％，美光下跌2.74％，AMD下跌2.06％，英特爾下跌2.16％，NVIDIA上漲1.14％，台積電ADR下跌1.79％。

元富投顧指出，台股自15,159點反彈2,000點，在月季線以上整理，KD高檔鈍化，區間以17,000～17,500來看待，指標股有永豐餘、華紙、新光鋼、開發金。櫃買指數相對弱勢，在季線附近，區間以200～210來看待；焦點股有中菲行、網家、鈊象、信驊。

元富投顧指出，儘管台灣新冠肺炎疫情未平，但採購疫苗傳出佳音，加上資金行情簇擁，航空航運及鋼鐵仍是多頭要角，待成交量突破6,000億元，台股後市不看淡。

元富投顧指出，近期走勢偏弱的電子股有歸隊跡象，成交比重接近五成，5月營收即將公布，且6月將有作帳行情，有業績加持的個股，可望有表現機會。

(工商 )