武漢P4實驗室

新冠肺炎疫情全球蔓延，至今約已導致超過1.71億宗確診病例，其中有近370萬人死亡。

而據《浮華世界》（Vanity Fair）與《紐約郵報》（New York Post）3日報導，在解放軍人員參與下，中方似乎利用名為CRISPR的基因編輯技術，培養出具有「人類化」肺臟的老鼠，以測試不同病毒的感染力。

當美國國家安全委員會在調查新冠病毒的起源時，政府病毒學家在2020年4月的一份研究報告中，標記了相關事件。這份研究報告有23人共同執筆，其中11人是為解放軍旗下的軍事醫學科學院工作，而相關專案所研究的，涉及測定老鼠對新冠病毒的感染性。

然而，當美國國安會調查人員回溯相關研究，以製作時間表時，卻了解到這些基因改造鼠是在2019年夏季的某個時間，也就是在爆發新冠肺炎疫情大流行前培養的。而這發現據說促使美國國安會官員懷疑，解放軍利用這些老鼠，測試不同的病毒是否能感染人。同時他們也懷疑，發現了支持新冠疫情大流行是實驗室外洩的證據。

然而，美國國安會反擴散和生物防禦高級主管魯吉洛（Anthony Ruggiero）說，當他們和其他擁有相關情資的機構接觸時，卻沒被理會。他說，他們獲得的反應很消極。

(中時新聞網)