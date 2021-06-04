Realme在全球智慧型手機快速成長，也舉辦5G高峰會，訂下5G未來藍圖，也找來市場夥伴GSMA、Counterpoint Research和Qualcomm線上站台，Realme將於未來3年內吸引1億名年輕用戶轉換至5G智慧型手機，今年也會有20款以上的5G產品，另外，Realme今年也計畫會在全球設置超過10間5G快閃店，為自家產品爭取更高的曝光度。

2020年realme在21個市場發表了14款5G產品，約為realme旗下手機產品的40%，2022年目標為推出20款以上的5G產品，並在全球50個市場將5G手機銷售佔比提升至70%；此外，realme還計劃在未來幾年內率先推出100美元(約為台幣3000元)售價的5G手機，進一步加速5G的應用及普及。

realme副總裁兼印度、歐洲市場CEO Madhav Sheth於高峰會上表示，身為科技產業的一份子，realme認為有義務在這個5G崛起的黃金時代，協助加速5G的普及，透過傾聽用戶的需求、推進產品研發的創新，希望能與市場夥伴共建應用更廣泛的5G生態系統。

realme品牌總監Johnny Chen也指出，5G對於網路原生世代的年輕用戶而言，是一項改變生活型態的科技發展，在2021年realme計劃於全球設置超過10間5G快閃店，讓更多消費者在暢速的網路下體驗遊戲、AR、直播等更多5G樣貌。

GSMA首席經濟師Kalvin Bahia於高峰會上說明，截至今年5月，全球有60個國家推出5G服務，其中有12個是以亞洲為主的新興市場；雖然5G的覆蓋率相當可觀，但GSMA的一項調查資料顯示，消費者普遍對於使用最新科技仍存在著一些阻礙，如較難入手的高價設備、5G應用知識及高成本的電信費等，然而眼前的過渡現象是無法避免的，隨著普及化推動，5G將在未來10年為全球帶來6000億美元的經濟發展，目前的衝刺期，仍需我們繼續努力。

Counterpoint副總裁兼聯合創辦人Peter Richardson於高峰會上提及：「5G目前的飆速成長令人十分驚豔，而快速下降的手機單價便是影響此現象的驅動因素之一；去年年底，我們看見中國市場以實惠的價格推出極具競爭力的5G產品，其中最具侵略性的是約145美元(約為台幣4,350元)的realme V3 5G，由此可觀察到，realme正透過推出一系列兼具高規格及好入手價格的優異產品，積極於全球推廣5G技術的應用。」

高通India & SAARC副總裁兼研究總監Rajen Vagadia於高峰會上表示，5G晶片的升級使處理器的性能表現有顯著的提升，讓我們能在手機元件和軟體上的進化能有大躍進般的發展，而同樣為了促進5G普及，我們將提供5G所需技術於所有製造商，無論是已開發或發展中國家，都確保消費者能體驗到5G科技暢速的魅力。

為支援全球5G產品的應用與發展，realme將在2021年於全球設立7個研發中心，未來2年，realme更將在全球投資3億美元，盡心於5G的研究與產品的開發，傾力投入全球5G普及的推動，讓用戶享受科技為生活帶來的更多可能。

(時報資訊)