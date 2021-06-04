白宮公布與全球分享2500多萬劑新冠肺炎疫苖的計畫，第一批疫苖最快將於周四送出，美國政府並宣布將鬆綁規定，讓其他國家較容易取得美國製造的疫苗生產原料與用品。

拜登日前宣布，除了原已計畫捐出的約6000萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗之外，美國將至少再送出2000萬劑輝瑞/BioNTech、莫德納（Moderna）和嬌生的新冠疫苗。

白宮表示，拜登周四宣布的2500萬劑疫苗不包括AZ疫苖。

白宮並表示，這2500萬劑疫苗將盡快交付，第一批最早將於周四出發。

這將是拜登日前承諾將向國際提供約8000萬劑新冠疫苖的第一批。拜登在聲明中表示，美國將透過COVAX國際疫苗共享計畫捐贈近1900 萬劑疫苗。透過COVAX機制，約600萬劑疫苖將送往拉丁美洲和加勒比地區，約700萬劑將運往南亞和東南亞，以及約500萬劑將送往非洲。

拜登表示，剩餘的略逾600萬劑將直接從美國運往加拿大、墨西哥、印度和韓國等國家。

白宮新冠疫情協調官Jeff Zients周四表示，今日就會有100萬劑嬌生疫苖送往韓國。至於台灣能否取得和取得的數量，目前尚不得而知。

美國總統拜登表示，美國將提供疫苗，且不期待其他國家以政治利益做為回報。拜登表示，美國分享這些疫苖不是為了獲取好處或要求讓步。 我們將分享這些疫苗，是為了挽救生命，並以美國作為榜樣的力量（the power of our example）和我們的價值觀引領世界終結這場大流行病。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，儘管美國將透過由世界衛生組織共同管理的COVAX進行疫苖分送工作，但白宮將保留哪些國家將收到美國疫苖和收到數量的最終決定權。

蘇利文並表示，美國打算優先考慮鄰國，包括加拿大、墨西哥和其他中南美洲國家。

先前媒體曾報導，美國將優先考慮自己的區域，拉丁美洲將是受益者。

聯合國和世界銀行等國際組織對此消息表示歡迎。世銀總裁David Malpass表示：「這是一個好的開始，我希望能有更多的疫苖供應」。

美國-東協商會（U.S.-ASEAN Business Council）主席Alex Feldman表示，對於東南亞國家而言，這是「具象徵意義」重要的第一步，然而與該地區的需求相比，這樣的數量僅是「杯水車薪」。他並表示，印尼、菲律賓、越南和泰國因新冠肺炎疫情正面臨相當艱難的處境。

除了捐贈疫苖之外，白宮亦將撤銷其透過《國防生產法》(DPA) 授予某些獲得美國資金但尚未獲得美國批准之疫苗製造商的特別權力，包括阿斯特捷利康、賽諾菲/葛蘭素史克和諾瓦瓦克斯(Novavax )。

《國防生產法》使美國生產商可優先取得製造疫苗所需的用品和設備。解除這些特別權力可以釋出原材料給其他地方的主要疫苗製造商，尤其是印度血清研究所。

印度血清研究所是全球最大的疫苗製造商，亦是向中低收入國家提供新冠疫苖的主要供應商，該公司此前就已抨擊美國動用《國防生產法》。此外，路透社上個月曾報導，美國製造的原材料短缺，將影響諾瓦瓦克斯的疫苗生產。

白宮新冠疫情協調官Jeff Zients 表示，隨著更多疫苖供應到位，美國將在整個夏季繼續捐贈更多數量。

(時報資訊)