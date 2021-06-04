受疫情影響，全球展會紛紛轉戰線上，訊舟(3047)為服務Computex全球買家，透過EdiExpo 2021線上展覽活動，全球盛大創新展出，展區聚焦Secure、Simplified、Superior以及Smart四大主題，將EDIMAX品牌實體產品數位化、情境化、立體化呈現，打破時間空間藩籬。

訊舟表示，疫情時代拉抬零接觸商機，從三大方向帶動網通產品需求，首先是消費網通用戶端的商機，為因應居家上班、上學和影音娛樂暴增，家庭用戶必須大幅升級或擴充家中的網路設備；再來為企業網通市場，包含了企業用戶以及校園網路等，為提供高速穩定的遠距互動網路環境，對於高速網路交換器、企業級無線基地台和路由器的需求大幅增長；再加上疫情期間，政府機關大幅擴充網路基礎建設與智慧物聯網，以加強資訊管理與智慧防疫平台，促進了網路基礎設備市場的加速成長。

為掌握網通商機和提升總體戰力，訊舟在EdiExpo 2021線上展，即戰力推出4大展區活動，展示主題包含Secure安防視訊網路、Simplified嵌入式無線物聯網、Superior企業高速網路通訊、Smart智慧城市與智慧家庭，整合最新的高規網通產品，分別展示於各應用情境中，方便全球買家24小時參訪和遠距採購商談。

(時報資訊)