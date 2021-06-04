今天在大聯盟場上洋基以2：9不敵光芒，這場比賽洋基派出他們的王牌先發投手寇爾(Gerrit Cole)，沒想到他失常沒拿出身手，主投5局被敲5支安打掉了5分，其中有7次三振和2次保送，其中還挨了一支兩分炮，無奈吞下本季第三敗，自責分率也上升到2.26，沒辦法幫助洋基拿下這場勝利。

Austin Meadows has been one of the hottest hitters in baseball for the last three weeks and Gerrit Cole just made him look like a Little Leaguer. pic.twitter.com/yJ3spalIQE — Jerry Slapshot (@Jared_Carrabis) June 3, 2021

寇爾今天前3局都還算穩定，第1局就賞給光芒首打席一次三振，但接著被敲出一壘安打，所幸後兩個出局數都順利拿下沒有失分，第2局先製造兩個飛球遭接殺，接著再度送出三振拿下此局，第3局一上來又是送出三振，接著接到軟弱滾地球，他自己快速跑到一壘踩壘包讓跑者出局，然後再製造一次飛球接殺。

但到了第4局亂流開始，他先是控球不穩保送一人上壘，接著雖然投出三振，但下一棒被梅斗斯(Austin Meadows)敲出2分全壘打，讓比數來到1：2落後，此前賈登納(Brett Gardner)的陽春炮瞬間變成泡影，而到了第5局才是噩夢的開始，布蘭登羅(Brandon Lowe)和迪亞茲(Yandy Diaz)聯手再下3分，此時比數來到5：1，在沒解決半個人狀況下寇爾被教練換掉。

接著洋基派出尼克尼爾森(Nick Nelson)中繼，不過他仍然沒有守住失分，光芒在第7局靠著梅斗斯和溫鐸(Joey Wendle)繼續得分，比數來到9：1，幾乎宣告比賽勝利，尼克尼爾森本場只投1.2局就狂失4分，自責分率上升到9.75。而在第8局洋基終於有攻勢，安杜哈(Miguel Andujar)揮出中外野方向全壘打要回1分，不過這就是他們最後的得分了。

此戰寇爾失常沒有投出好成績，雖然三振功力依舊，但以他本季自責分率說是被「打爆」一點也不為過，目前他6勝3敗，總計75.2局有104次三振，自責分率2.26、每局被上壘率0.87都還是非常優秀，另外洋基打線貢獻6支安打只得到2分也沒能給他太多幫助，無奈吞敗，目前排名掉到美聯東區第三。

(中時新聞網)