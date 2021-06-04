關於美國白宮宣布，第一階段將透過COVAX平台，提供700萬劑疫苗予包含台灣在內的亞太地區國家，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統感謝美國政府即時伸出援手，對於正在對抗新一波疫情挑戰的台灣而言，確實感到溫暖。

張惇涵表示，蔡總統感謝過程中所有努力奔走的外交同仁及各界人士，也感謝近期多位跨黨派美國友人的支持協助，並感謝美國總統拜登與美國政府對於台灣的支持。同時，期盼台美雙方在既有的良好基礎上持續深化合作，共同為全球防疫與世界健康福祉貢獻良善力量。

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