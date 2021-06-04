很有機會爆冷領軍淘汰上季總冠軍湖人的太陽後衛保羅，就算已高齡36歲，看來仍對自己身手很有信心，根據《看台報告》記者平庫斯4日爆料，保羅可能不會執行自己下季價值4420萬美元的球員選項合約，進而追求破億美元的頂薪合約。

保羅目前的合約是在2017年夏天跟火箭簽下4年1.6億美元頂薪合約，隨後他跳槽雷霆、太陽等隊，都成功幫助球隊脫胎換骨，甚至躍居西區強隊之一，本季他更幫助太陽搶到西區第2種子，目前在季後賽首輪取得3勝2敗的聽牌優勢。

原本外界預估保羅今年夏天應會執行球員選項，續在太陽效力1個球季，再來考慮自己未來，不過如今看來保羅相信自己仍在自由市場具備高度吸引力，或許可以找到一個新東家簽下頂薪合約，讓他可以安心待在一支球隊直到宣告退役。

光看保羅今年季後賽場均9.4分、6.8助攻與3.8籃板的數據或許不太精準，畢竟他是帶著肩膀傷勢咬牙苦撐，卻能繼續帶領太陽強壓衛冕軍湖人，也讓戴文布克、艾頓兩名太陽年輕主力本季表現持續進化，或許太陽也不打算讓保羅如此輕易走人！

(中時 )