中國外交部網站4日消息，中國國務委員兼外長王毅3日在貴陽主持第四次中阿巴三方外長對話，阿富汗外長阿特瑪律、巴基斯坦外長庫雷希參加。會中達成：堅定推進阿富汗和平和解進程；加強三方政治互信，密切交往溝通，發展睦鄰友好；堅定支持阿和平重建；深化高品質共建「一帶一路」合作；以靈活方式推進三方務實合作；繼續加強抗擊新冠疫情合作；加強反恐安全合作，抵制反恐「雙標」；深化三方外長對話機制建設等8點共識。

王毅指出，三方外長對話氣氛和諧友好，討論深入，卓有成效，主要達成8點共識：

一是堅定推進阿富汗和平和解進程，呼籲阿國內各方停火止暴，實質性推進阿人內部談判，歡迎塔利班回歸阿政治主流。外國軍事力量應以負責任方式有序撤離。地區國家應為穩定阿局勢發揮更大建設性作用。

二是加強三方政治互信，密切交往溝通，發展睦鄰友好。中方將繼續為阿巴改善和發展關係發揮積極作用。

三是中巴重申堅定支持阿和平重建，願擴大同阿經貿往來，幫助阿增強自主發展能力。

四是深化高品質共建「一帶一路」合作，支持合作向阿實質性拓展，提升三國及地區互聯互通水準。

五是以靈活方式推進三方務實合作，實施更多改善民生項目，探索在醫療、教育等領域新的合作空間。

六是繼續加強抗擊新冠疫情合作。中方願為阿巴提供更多抗疫支持，直至共同戰勝疫情。

七是加強反恐安全合作，抵制反恐「雙標」，加大打擊「東伊運」等恐怖勢力。

八是深化三方外長對話機制建設，盡快舉行三方外長面對面對話。

(中時 )