浩子（左）與楊繡惠換衝浪裝挑戰「花田裡衝浪」。 （民視提供）

民視《綜藝新時代》體驗花農工作，活潑的職人吳忠恩在節目開場與楊繡惠穿上花朵道具裝和主持人一起熱舞，還興奮的說為了節目要來拍攝，自己設計了遊戲和獎懲「花田裡衝浪」要讓藝人體驗，而滿滿都是泥巴的花田裡要怎麼衝浪呢？讓大夥滿頭問號，老闆拍胸脯保證「很好玩！」！

浩子與楊繡惠來挑戰「花田裡衝浪」，兩人換上了衝浪裝、戴起了泳帽，浩子因為泳帽太緊被勒到眼尾上揚，怪異的表情讓籃籃笑場直呼好奇怪，像是拉過頭的電波拉皮，浩子則打趣地說：「想不到衝浪可以讓人變年輕！」笑翻全場。

而職人說「花田裡衝浪」是將花田灌滿水變成泥漿池塘一樣，再用農用拖曳機拉二塊長板子上頭站著人，用人的重量把土壓平而減少病蟲躲藏在土壤裡面，這樣的耕作看起來像是「衝浪」，其實是為了讓「蟲蟲死亡」。

這讓楊繡惠歪樓說：「這樣做可以讓蟲死，浩子的蟲不能死，他不行啦，還要生第三胎！」羞得浩子尷尬說：「我結紮了。」《綜藝新時代》每週五晚間10點15分在民視播出；每周日下午1點於八大綜合台播出。

(中時 )