韓國女星全智賢與富二代老公崔俊赫結婚9年，昨(3日)爆出崔俊赫疑似厭倦全智賢，離家出走半年，但全智賢為了廣告違約金不肯簽字離婚。昨全智賢透過公司否認，崔俊赫也用哏圖駁斥，而崔俊赫的母親、時裝設計師李正宇（이정우，音譯）昨深夜也發文直指：「今天是生氣的一天」。

全智賢和老公崔俊赫育有二子，男帥女美原本給人幸福印象，前天卻被前記者金龍浩（김용호，音譯）與律師姜龍植（강용식，音譯）在網路節目《橫豎研究所》爆料婚姻觸礁，崔俊赫以「不想再當全智賢老公」為由要求離婚，但考量到代言賠償金，全智賢不肯簽字，還傳聞兩人已分居半年，男方疑似外遇。

全智賢婆婆發文直指是令人生氣的一天。（圖／翻攝自 IG）

對此，全智賢公司昨發文表示全是不實傳聞，將採取行動提告，而崔俊赫則用《灌籃高手》的哏圖回應：「我想當全全（全智賢）的老公」，否認夫妻感情生變。而崔母李正宇昨則在IG憤怒寫下：「今天是非常生氣的一天，所以我差點失控吃了麵包，但還是忍住了，最後用三片生菜代替麵包」。

全智賢與老公雙雙否認婚變。（圖／中時資料照片；翻攝自新浪韓娛微博）

據知，崔俊赫的母親李正宇是時裝設計師，過去全智賢受訪，大讚婆婆是獨立新時代的女性，婆婆常指點她穿衣，婆媳兩個人常常一同相約打高爾夫球，李正宇還表示在兒子婚前她不知道全智賢是有名的演員，「在兒子結婚前一星期，我才花時間去看了她（全智賢）所有作品」，婆媳相處融洽，完全沒婆媳問題。

對於兒子被傳外遇疑似婚變，李正宇昨發文說自己憤怒到差點破戒吃了麵包，後來忍住用生菜代替麵包吃下，還分享屋頂菜園的菜長的好，她自給自足也愛吃生菜，吃了三片生菜後將剩下的切碎配上希臘優格，「只吃蔬菜就飽了」，見此網友留言說：「看起來就很好吃」、「生氣的心情全都...飛走吧」、「全智賢一家都很有趣」、「這一家人都好搞笑，全姐姐像活在童話裡」。

(中時新聞網)