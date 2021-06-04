中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上提到，年輕人染疫比例增加，顯示年輕人防疫鬆懈，提醒年輕人要降低群聚。一名女網友發文痛批執政黨想甩鍋，一名就讀台大的女網友則爆氣留言，因為年輕人沒車、沒房，只能通勤上下班，部長可以考慮補助每人一台車、一間套房，這樣大家就不用冒險辛苦出門賺錢了，留言引發年輕世代共鳴，吸引3千多人狂讚。

一名女網友昨在Dcard上發文表示「XXX的民進黨，當年是我們把你們送進總統府，結果遇到疫情爆發就只想甩鍋，拚命東西南北地甩鍋，現在連我們都敢甩了？」引起網友熱烈討論，「20至39歲是上班的主力要怎麼避免群聚？」、「年輕人命苦要上班賺錢養活自己啊，又不像有房、有存款的中老年人可以請長假，話說這波疫情好像是中老年XX癢捅出來的鍋」、「不意外啦，沒事政府好棒棒，有事就都是人民的錯」。

一名台大女學生看了爆氣留言說，「年輕人大部分只能通勤上班，不然部長可以補助一個人一台車，或是一人一間套房，大家都可以不用這麼辛苦出門賺錢」。留言引起許多年輕世代的共鳴，吸引3000多位網友狂讚。

但留言處也有網友認為，陳時中只是看數據去判斷，善意提醒大家要注意而已，「那是因為年輕人染疫機率增加，所以才善意提醒，若不是年輕人鬆懈趴趴走染疫，難道是病毒飛去你房間找你嗎？」、「這是看數據去判斷，現在顯示上年輕人的確診比率就是上升 所以提醒，這有什麼問題」。

(中時新聞網)