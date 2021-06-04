爆發移工群聚感染的京元電子竹南廠，緊急大規模快篩，截至3日晚上11時，共篩檢1915人，快篩陽性51人，陽性率達2.58％，已於隔離宿舍隔離並採檢PCR。

封裝測試廠京元電竹南廠爆發員工群聚感染，累積確診者高達45人，該公司3日啟動自費快篩，京元電準備將旗下新竹及銅鑼等廠區共約7300名員工，分批載到竹南廠接受快篩，不過截至3日深夜，僅完成1915人快篩，其中51人快篩陽性。

不少京元電子員工眷屬紛紛在縣長徐耀昌臉書留言，希望縣長能到京元電子辦公室、產線看一下工作環境、傾聽員工的心聲，擔心疫情擴展下，去苗栗恐成萬華第二。也有網友反應請縣長強制執行京元電子居家辦公、分流，同時停工消毒避免疫情擴散。

此外，為穩定疫情，新竹市政府4日緊急在新竹科學園區拖吊場空地成立專案大型快篩站，將以園區廠商為單位替移工進行篩檢，目前已派大批國軍進駐協助。

(中時 )