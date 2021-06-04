汽油庫存增，周四歐美原油期貨回落；據美國能源資訊署(EIA)公布的最新數據顯示，截至5月28日當周，美國原油庫存減少510萬桶，但汽油庫存意外增加近150萬桶，餾分油庫存同樣增加370萬桶。分析師指出，可能是夏季駕車高峰期來臨前，煉油廠開工率增加所致，令收盤油價微幅回落。

然而石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，預期下半年需求將轉強，對照全球第三大原油消費國印度，仍飽受冠疫情的打擊，令油市短期內可能出現微幅震盪；其中美國原油跌幅 0.03%，倫敦原油跌幅0.06%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.02美元，報每桶68.81美元；7月熱燃油跌0.01美元，報每加侖2.10美元；7月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖2.20美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.04美元，報每桶71.31美元。(商品行情網)

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