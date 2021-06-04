台中北屯家族群聚傳播鏈已經有21人確診，繼鄰居萬華友人已死亡後，6月2日再傳出一名台中市民死亡。（台中市政府提供）

台中首例死亡個案北屯78歲李姓筍農，2日辭世時，由於一家9人包括妻子、３個兒子、媳婦與孫子都染疫，全家人沒能送爺爺最後一程。從苗栗趕回台中處理後事的李翁長女哭著說，下個月就是爸爸的生日，原本全家已計畫好要為他慶生，沒想到一場疫情，讓全家人都見不到爸爸的最後一面。

李翁5月23日開始出現染疫症狀，是72歲的妻子5月27日確診，他在5月28前往醫院採檢也確認染疫，不幸的是，李翁6月2日病情惡化，當天下午3時許在豐原部立醫院搶救無效病逝，成為台中首例確診者死亡個案。由於一家9人全都確診隔離與在醫院接受治療，以致無法送爺爺最後一程。這起家庭群聚染疫除了李翁一家三代9人確診，曾到李翁家作客的鄰居也相繼確診，傳播鏈染疫人數到昨（３日）為止超過20人。

民政局長吳世瑋指出，中市首起死亡個案遺體3日已移往大甲殯儀館火化場進行火化，因家屬3個兒子和3個媳婦都在隔離治療中，由住在外縣市女兒處理後事；目前往生者骨灰先由葬儀業者收置暫厝，4日將移往潭子生命紀念館進塔。

吳世瑋說，往生者遺體依「傳染病防治法」規定，需於24小時內火化。若往生者家眷尚在隔離中，無法親自處理喪葬事宜，市府就啟動急難救助；市府將以電話聯絡授權人，協助火化、骨灰暫厝安置等，待家眷居家隔離期滿，再交由家眷處理後續事宜。

從苗栗趕回台中處理後事的李翁長女哭著說，原本全家計畫下個月要慶祝父親的大壽，沒想到這次疫情讓全家人連爸爸的最後一面都沒看到。

(中時新聞網)