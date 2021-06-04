京元電子爆發移工群聚感染，截至3日晚間11時，共篩檢1915人，快篩陽性51人，苗栗縣衛生局指出，51人中有3名本國籍，其餘為外籍移工，陽性率達2.58％，已於隔離宿舍隔離並採檢PCR。但京元電稱不會停工，引發苗栗民眾恐慌，對此，苗栗縣議員曾玟學也在臉書PO出京元電內部信件，在疫情擴散之際，竟叫員工來算晚班，明天上午才做快篩，他對這決策真的是服了。京元則回應已加強防疫管制措施。

曾玟學昨（3日）在臉書貼出京元電子內部信件，內容是竹南製造中心的副總經理所發出，要晚班員工回來進產線上班後，今天上午才做快篩；該信件更強調，「告訴員工此次是外勞群聚造成，今天會把所有外勞普篩完畢，今後只有陰性允許進線，且產線穿無塵服戴口罩是安全的。」

對此，曾玟學痛批，快篩有偽陰性的可能，且無塵口罩就不具備醫療口罩的防護能力，更怒斥京元電，「還沒篩過的人為什麼先被call回來上班，這跟今後只有陰性允許進線不是相違背？直接自己打臉嗎？還是說產線不能停才是第一優先守則？員工的健康安全都可以彈性配合」？

曾玟學強調，京元電現在要做的事情很單純，就是確實分流、確實隔離、確實防疫。讓員工可以居家上班、可以分流上班的就居家、就分流，不同廠的快篩也要分流。再來是要把安全的區域和跟尚有風險的隔開，並讓每一位員工都能戴好醫療口罩，減少接觸，保持社交距離，而「事件發生到現在，除了早上兩位出來拍照比讚的，看不到公司高層出來面對社會，坦承面對跟有所作為，才能真正安定人心」。

針對防疫措施與不停工挨批，京元電子董事長李金恭今表示，已強烈要求管理單位針對移工加制如宿舍區域活動須遵守防疫規定、禁止外出，否則就解約。李金恭並強調，停工茲事體大，會做好國內外生產線規劃跟管理，此次全面篩檢的目的就是讓廠內不發生感染問題。

(中時新聞網)