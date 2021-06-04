臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

本土疫情失控，死亡人已超越SARS時期紀錄。藥師林士峰表示，在此時談經濟是「大逆風」的話題，但他親自走訪發現，連知名大賣場人潮也僅剩過去三分之一，想起台北市市長柯文哲所說，再拿不到疫苗讓群體免疫，沒有病死的大概也餓死了，可見政府唯一能做的就是趕快拿到疫苗。此文獲得不少失業網友迴響，紛紛表示自己也想安心在家防疫，但沒收入真的撐不下去。

林士峰昨日（3）在臉書發文表示，疫情嚴峻，談經濟問題恐怕是大逆風的話題，他今天實際到知名美式賣場，人潮已經是平常的三分之一，就像柯文哲說的，再不拿到疫苗，盡快完成群體免疫的任務，沒有病死的大概也餓死了。

林士峰指出，仔細思索，政府有什麼能實施的振興方案，能夠真正解決問題？幾乎是沒有的。因為開店之後要面臨的開銷，除了房租、水電、員工薪水以外，更重要難解的是未付應收帳款。一間店的整體毛利如果是三成，那麼假如未付應收帳款是三個月，那你要準備的周轉金是兩倍的營業額；偏偏這時候很多人不敢出門消費，營業額說不定只有平常的三分之一，別說薪水、房租可能付不出來，每個月的貨款票期更難解。

對此，林士峰強調，最近零星也會出現有業者偷營業被開罰送辦，講不聽還要斷水電的新聞，當真這些業者都不怕染病嗎？那麼愛錢？伸頭一刀，縮頭也是一刀，政府勒令停業的同時，振興方案配套措施不完全，才會有那麼多人挺而走險「躲警察也躲病魔」，不然沒染病死掉也可能餓死了。

此文一出，獲得讓網友大感贊同，留言道：「一針見血的評論，說出小老百姓的痛苦，我們只是要疫苗」、「我本身在影城工作，政府叫影城暫停營業，結果補助對象卻沒有影城從業人員。而有一些自營業還可以工作的人反而有補助，現在停業完全沒收入，隨著時間越來越久，內心也默默希望早日復工⋯⋯可以的話當然也希望放心在家防疫，但沒收入真的不行」、「說穿了都是為了生活！要嘛餓死要嘛病死，與其在家等餓死不如出去拚一下，只是這一拚有可能害人又害己，所以你說要怪這群人嗎？說真的⋯⋯我不知道」、「可惜我們的政府官員都只會做圖講幹話」。

(中時新聞網)