林姓女子與呂姓男子在2011年結婚，不料老公認識經營早餐店的陳姓女子後，在LINE互稱親愛的、寶貝、老公聊天，林女取得截圖後，憤而向陳女提告求償，法官認定陳女已逾越男女間之正常社交範疇，判她須賠償林女10萬元定讞。
林女說，2017年12月起至2019年3月間，陳女與老公以男女朋友自居，互稱親愛的、寶貝、老公等語，並互相承諾與原配偶離婚後再與對方結婚，老公並在陳的住處，與之發生性行為。
林女主張，陳女不法侵害她基於配偶關係之身分法益，且情節重大，請求法官判決陳女給付她200萬元；但陳女辯稱，呂男用LINE對她騷擾，她未稱呼對方為老公，也未與他發生性行為，沒有逾越男女分際之行為。
歷審認定，呂男曾多次以LINE向陳女傳送「我是你老公」、「老婆，要買什麼」、「老婆、乖」、「老婆，你再忍一忍，讓我好好處理」，他多次以老婆稱呼陳女，並以老公自稱，陳也未拒絕，已超乎社會一般人友人間正當往來之程度，判陳女須賠10萬元定讞。
(中時 )
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