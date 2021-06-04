Los Angeles Lakers star Anthony Davis (groin) has been cleared to play in Game 6 tonight against the Phoenix Suns, league sources tell @YahooSports, @NBAonTNT. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 4, 2021

先前G4腹股溝左側拉傷提前退場，且缺席G5的「一眉哥」安東尼戴維斯，如今面臨衛冕軍湖人恐將提前淘汰命運，看來已有其他選擇了！《Yahoo Sports》資深記者海恩斯4日爆料，戴維斯將在G6帶傷上陣，湖人也改由馬克蓋索取代德拉蒙先發中鋒位置。

安東尼戴維斯是在G4上半場快結束時，不小心在上籃時造成腹股溝左側拉傷，只能提前退場治療，當時雖然預估他至少缺席7到10天時間，隨著湖人戰況告急，戴維斯也坐不下去了，只能冒險帶著腹股溝傷勢重新回到季後賽場上奮戰。

畢竟湖人不能少了安東尼戴維斯，他在前3場首輪季後賽場均27.0分、9.3籃板及3.0助攻，幫助湖人搶到2比1領先，隨著他在G4提前傷退，湖人不僅輸掉G4，更在G5慘遭地主太陽狠狠痛宰30分，一眉哥當然必須要在G6提前歸隊。

湖人總教練佛格也總算發現自己先發陣容最大的問題，就是原本的先發中鋒德拉蒙無論在攻守兩端表現都太低迷，只好重新叫回馬克蓋索擔任G6先發中鋒，只是蓋索的移動速度與體能都太差，這樣的緊急更換先發陣容調度，能否挽救湖人淘汰危機？答案很快就揭曉了。

(中時 )