我國新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心已宣布全國進入三級防疫警戒逾2周，台少盟近期發起「疫情中隱形兒少」的專題，發現包括上課時間，有近6成的少年平均每天使用3C產品時數超過9小時，更有3成使用時間達到12小時。

台少盟研究員何佳姈認為，對青少年來說，使用網路成為他們與同儕聯繫感情的重要管道，甚至是唯一方式。此外，休閒生活上更有高達近8成的少年是在線上觀看影片、玩遊戲或是逛線上社群與購物，當疫情期間兒少花更多時間數位世界時，兒少的權益保障與適當使用指引便是刻不容緩的議題。

該調查發現，有逾7成的國小兒童選擇「我好想出門」；有4成的人對於疫情期間不能出門而感到緊張；若居家持續超過1個月，無論兒童或少年，有5成會感到心情很差，有2成則會覺得生氣。

統計發現，近7成國高中生都有近7成表示對於實體授課的偏好與需要，原因包括比較有互動感、長時間觀看螢幕容易痠痛、可以跟同學互相交流、較能專注在課堂上及時間規律、較能自律等；也發現部分兒少仍反映網路設備在城鄉運用的落差，甚至有兒少若是居住在偏鄉與離島地區，網路的連接就會成為線上課程的一大門檻。

台少盟指出，當兒少居家與停課時間持續延長，部分令人憂心的議題便是政府要即刻解決的議題，包含數位使用時間延長所產生的風險，社交與同儕互動的需求無法被滿足所產生的情緒議題。也發現有3成的少年對於家裡的經濟感到憂心；也有3成的少年表示自己或身邊的朋友因為疫情而失去打工機會，對於有經濟壓力的青少年無疑是雪上加霜。

台少盟呼籲，政府應結合警政單位、iwin、網路平台與數位相關的產業，在疫情期間加強合作檢視網路有害兒少的不當訊息流傳及非法行為。並且在兒少常在的線上社群與遊戲頁面加強置入網路安全使用的宣導，防止兒少因上網時間延長，陷入詐騙、隱私資訊與影像外流或觸法等風險。同時建議12歲以下兒童的家長，限制規範兒少使用電腦與網路時間與瀏覽內容。

台少盟也建議，政府應媒合民間電信與3C設備製造與販售企業，透過對於弱勢兒少家庭的電信費用減免；同時，提供相關3C設備，弭平弱勢家庭兒少在線上課程與數位設備使用門檻。

(中時 )