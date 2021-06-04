體育休閒服品牌LULULEMON首季財報優於預期並上修2021年財測，台廠儒鴻(1476)為其供應鏈可望受惠。外資目前持有儒鴻逾4成。

LULULEMON 於台北時間6月4日清晨公布1Q（3~5月）財報，營收12.26億美元，年增88%，優於市場預期。公司釋出2Q展望，預期營收介於13億~13.3億美元區間，年增逾4成，也優於預期。

法人指出，Lululemon為儒鴻前兩大客戶之一，儒鴻預期2021年來自於Lululemon營收可望持平，主要係因部份較低階布料將轉給其他供應商承作，而儒鴻將以協同開發新布料及增加成衣產品滲透率為主。因此，雖然來自客戶營收雖然持平，但其獲利結構可望轉佳。

而Lululemon亦於法說會強調仍將持續積極開發輕薄、舒適、透氣等機能性布料。儒鴻與其客戶緊密度仍可望維持，目前儒鴻訂單能見度直達年底，4Q有印尼廠成衣產線進入量產，考量今年營運可望逐季轉佳。印尼新建廠擴建計畫第一階段規畫產能56條成衣產線，月產能約120萬件，建廠預計7月完工，8、9月裝機並開始大量招工，預計10-11月量產，為加快產出貢獻，4月份已在4個小廠中安排2條生產線，已招募台籍及員工約200人作為種子部隊，將於一期裝機後帶領產線上新手，公司希望三個月內生產效率達50%，6個月內生產效率提升至75%。

(時報資訊)