永豐投信3日發佈旗下4檔債券ETF最新期前配息公告，本次配息ETF包括：季配息的永豐10年A公司債(00836B)、永豐1-3年美公債(00856B)、永豐20年美公債(00857B)，及半年配息的永豐7-10年中國債(00838B)等，4檔債券ETF訂於本月21日除息，永豐投信提醒有息收需求投資人，最晚要在前一交易日(6月18日)前持有或申購，即可參與本次配息。

永豐投信期前公告，4檔債券ETF每單位配息金額分別為：永豐10年A公司債預計配息0.334元、永豐1-3年美公債預計配息0.117元、永豐20年美公債預計配息0.218元，及半年配息的永豐7-10年中國債預計配息0.7元。

根據統計，5、6月份，市場不少債券型ETF進入配息密集期，依不同類型債券ETF，平均配息水準約落在1.3%至3.3%。其中，已公告配息的8檔美元公司債ETF平均年化配息率約3.14%，5檔美國公債ETF平均年化配息率，短天期美國公債為1.28%，長天期美國公債為2.29%，而2檔中國政金債的平均年化配息率則約3.32%。

近期市場持續關注美國就業市場與通膨數據變化，5月份美國CPI與核心CPI年增率分別達4.2%與3.0%，高於預期值，而非農業就業人口雖然新增26.6萬人，不過，失業不減反增，低於市場預期，這也抵消通膨壓力與聯準會收緊貨幣政策預期，永豐投信認為，整體信用市場流動性依然充沛，建議投資人納入債券ETF作為穩健型息收核心資產部位。

(時報資訊)