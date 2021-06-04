疫苗接種進度迅速，周四日本天然橡膠強勁反彈；因日本官方數據顯示，針對COVID-19的接種進度迅速，預計於7月底前完成對大多數老年人的疫苗接種，有助於提振經濟和對工業大宗商品的需求，吸引買盤進場，帶動日本、新加坡和上海期膠全面反彈收漲，其中大阪OSE交易所指標11期貨漲1.5%，報每公斤241.1日圓；新加坡SICOM-RSS3 7月期貨漲0.3%，報每公斤224.1美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲1.6%，收於每噸13375元人民幣。

另外，因美國、中國和歐盟燃料需求前景看漲，提振石油連三天走高，亦也為膠價帶來反彈助力。

亞洲現貨市場也同步上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.4%，報每公斤70.90泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.9%，報現貨價每公斤171美分。(商品行情網)

(時報資訊)