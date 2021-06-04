在昨天NBA季後賽場上快艇以100：105輸給獨行俠，系列賽比數來到2：3落後，陷入空前危機，此戰快艇球星里歐納德(Kawhi Leonard)發揮普通，上場42分鐘拿下20分5籃板5助攻1抄截2火鍋，投籃命中率只有36.8%、三分球命中率14.3%、罰球命中率是83.3%，整體表現不及格，這也讓他在最後跟隊友發生了一些摩擦。

快艇在此系列賽走得非常不順，身為西區第4種子的他們遇上戰力相對弱的獨行俠沒有佔到便宜，先是在主場以0-2落後，緊接著在客場追到2：2平手，不過在關鍵第五戰他們又輸了，讓獨行俠搶先取得聽牌優勢，在前面兩戰輸球時就傳出隆多(Rajon Rondo)不滿朝教練和伊巴卡(Serge Ibaka)怒吼，沒想到這場比賽又重演。

Rajon Rondo Pissed After Kawhi Leonard's Shot To Tie The Gamehttps://t.co/rqnl2VtVHQ — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 3, 2021

而這次他不滿的對象是里歐納德，快艇在比賽最後2分13秒以91：101落後10分，教練叫暫停，暫停回来快艇連進2顆外線，還打出2+1追到只差1分，不過之後他們連續錯失好幾次機會，在比賽最後8.8秒以100：103落後3分，但里歐納德在底角猶豫不決，最後投出了一個外線麵包球。

這球也讓隆多相當不滿，衝上前訓斥里歐納德一頓，看起來非常生氣，雙眼怒瞪里歐納德，賽後此畫面也引起外界相當大注目，而據傳快艇最後8.8秒暫停隊員根本沒認真在聽，反觀獨行俠每個人都非常積極討論戰術，兩隊求勝積極度非常不同，最後快艇8.8秒執行非常差，迫使以麵包球收場，也難怪令老將隆多大為火光。

Rajon Rondo's reaction to Kawhi Leonard's airball game-tying shot attempt.pic.twitter.com/Rna3ED4eOc — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 3, 2021

隆多這場比賽上場21分鐘，僅拿到1分2籃板6助攻，只靠罰球得分，不過在場上他依舊是穩定軍心的角色，而這場比賽喬治(Paul George)和里歐納德雖然都拿到超過20分，不過命中率都欠佳，兩人合計還有10次失誤，讓比賽天秤一直倒向獨行俠，相信他們的態度和團隊配合再不好好調整，這系列賽出局也不是多意外的事情了！

(中時新聞網)