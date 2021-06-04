國民黨立法院黨團4日起舉行「我要疫苗，台灣要活命」活動。（姚志平攝）

國民黨立法院黨團總召費鴻泰（右）與同黨立委前往總統府。（姚志平攝）

疫苗取得牛步，又技術卡關民間捐贈。國民黨團上午徒步赴總統府抗議，總召費鴻泰痛批，政府阻擋佛光山、鴻海創辦人郭台銘捐贈疫苗給台灣，就是阻擋台灣人的前途，此刻人民需要疫苗才活得下去；書記長鄭麗文說，藥事法從未規定藥品進口台灣須原廠授權，過去有民間捐贈疫苗給台灣的前例，質疑誰下令阻擋。

國民黨團自今天起為期一週，每天上午徒步前往總統府，下午赴疾管署，分別向蔡英文總統、指揮官陳時中喊話「討疫苗」。

黨團總召費鴻泰說，短短20天內，台灣陷入困境，民間團體與企業用最大力量為人民捐獻疫苗，但指揮中心卻看笑話、拼命阻擋，「陳時中以擋人為快樂之本」，擋快篩、擋疫苗、擋生路，然而此刻人民需要疫苗才活得下去。

書記長鄭麗文表示，在黨團要求下，朝野已作成全民免費施打疫苗決議，衛福部也編列相關預算，但重點是疫苗在哪裡，政府買不到疫苗，也不接受民間慷慨解囊。

對於陳時中說全世界只有政府買得到疫苗，要求捐贈方提供原廠授權書，鄭麗文駁斥此說法，她說，根據藥事法，並沒有規定藥材或藥品進口台灣，需要原廠授權，這是無中生有的問題；且過去數十年來，有很多民間團體與企業捐贈疫苗的前例，政府不要假裝不知道。

鄭麗文補充，另外，台灣工程採購明確規定，政府要求原廠授權是錯誤的，因為只需證明原廠出品就可以，如此要求是不當招標門檻，有違官商勾結的可能。既然郭台銘保證原廠出品，政府為何又要百般刁難，到底是誰下令的。

日本政府將捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，預計今天下午抵台，費鴻泰說，全民施打疫苗至少要有3500萬劑，感謝日本政府，但這遠遠不夠。

(中時 )