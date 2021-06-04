本土疫情「有不好的跡象」，許多知名企業也紛紛出現員工確診個案。台灣高鐵兩外包人員日前確診，再傳總公司也有員工快篩陽性，辦公室緊急消毒。

據了解，這名員工的上班地點在總部15樓，該樓層有不少高階主管；高鐵公司已實施分流3周，對營運影響有限。事發後，立即針對辦公區域完成全面清潔消毒。

台灣高鐵總公司位在南港展覽館附近，承租某大樓的13樓至15樓，樓下2樓的餐廳先前曾有確診者足跡。高鐵公司表示，人員健康問題因牽涉個人隱私不便透露細節，個案狀況以衛生單位或疫情指揮中心疫調為準。

(中時新聞網)