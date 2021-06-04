日本放送協會（NHK）新聞網昨傍晚報導，日本政府捐贈台灣約124萬劑AZ疫苗，預訂在今（4）日下午由日航運抵台灣。反觀鴻海創辦人郭台銘向疾管署申請BNT疫苗進口，指揮中心指揮官陳時中昨表示，文件算齊全，獨缺一紙「原廠授權書」。對此，媒體人朱凱翔諷刺道：「所以，菅義偉在準備8項送審文件了嗎？」強調蔡政府面對各方疫苗應標準一致，若日本不需繁瑣手續，其他人也應比照辦理。

針對日本捐贈疫苗預計今日抵台消息，朱凱翔昨日在臉書「不演了新聞台」發文狠酸：「所以，菅義偉在準備8項送審文件了嗎？」朱強調，自己的立場很簡單，有人願意援助我們獲國際認證的有效疫苗，多多益善；所以標準一致，如果「大哥哥」（指日本）不需要，也請不要刁難鴻海。

朱凱翔今日再度發文痛批，台灣人正在死去，所以任何援助，他都心懷感激。一方面感謝日本政府出手，一方面更加不齒部分政客，與御用媒體邀功諂媚的嘴臉。所以他真心感謝日本政府，但也不會忘記，是哪些酒囊飯袋，尸位素餐，把我們逼到這步，沒有選擇餘地。

此文一出，網路迴響熱烈，獲得超過3000個讚，網友紛紛留言：「日本的AZ有原廠授權嗎？雙標政府！」「大家一起問問指揮中心，是否有要求日本是否備齊8大文件，如果沒有，那就請指揮中心標準一致的要求其他捐贈疫苗的單位」、「疫情延燒當下，合格的疫苗應該是多多益善，先求有，數量充足民眾才可以選擇不是嗎？不曉得政府是在擋三小⋯⋯朋友？」「人家上國是親愛的『大葛格』啊，怎麼可以刁難呢？」

(中時新聞網)