中央流行疫情指揮中心對外揚言，絕大部分醫療人員感染是來自社區，院內感染是少數，台北市市立聯合醫院甚至對外宣稱「北市聯醫各院區過去尚未有院內感染，感染源全在院外」；不過，北市聯醫工會爆料表示，和平院區爆出有確診者，當時匡列50位醫護人員，也陸續有匡列者感染，醫院卻說，他們都是因上班時行經萬華；對此，台北市立聯醫企業工會表示，感到錯愕又痛心。

台灣早已進入社區感染，疫調人力又不足，難以篤定確診的醫護人員，感染源來自院內或院外，北市聯醫工會痛心指出，北市聯醫卻急著一干子打翻整船人，斬釘截鐵認定「尚未有院內感染，感染源全在院外」，是何居心。

北市聯醫工會爆料表示，和平院區爆出普通病房出現患者確診，醫院調閱監視器，匡列隔離50位照護確診者，防護隔離不足的員工，後續有遭匡列的護理師感染，越來越多員工可能接觸院內已確診員工而感染住院，醫院在記者會上說，他們都是因為上班時行經萬華的關係。

北市聯醫工會說，昆明院區外包員工，5月初例行性前往萬華茶室做性病防治工作後，回辦公室其他同仁繼續一起工作，5月底，有員工陸續確診，同辦公室、未前往茶室工作的同仁也紛紛確診，地方衛生局疫調時卻一口咬定，是下班後有去茶室玩？甚至對同仁說，「不要隱瞞喔，說出來沒關係」，令人相當錯愕。

北市聯醫工會也提到，由於護理人力不足，仁愛院區要求病房助理，去急診支援照護篩檢陽性的臥床病患，上陣前，病房助理只有「看」主管示範穿脫隔離衣，未有其他教育訓練，一周後該名病房助理確診，未照護確診病患的同事也確診，工會想問，這些員工都是「院外感染」嗎？都與工作無關嗎？

北市聯醫工會指出，市長柯文哲曾說，疫調工作困難，此時應放寬認定，員工感染很可能是來自院內，若來自院外也很可能與工作相關，但院方卻反其道而行，把感染可能的原因往外推、推到員工自己的身上。

北市聯醫工會認為，醫院這麼做除了面子問題，更可能是為了逃避員工「因公染疫」的雇主責任，北市聯醫副總院長璩大成甚至在記者會上說，和平員工確診都是來自萬華地緣關係，不是院內感染，工會想要問問副總院長，確診的基層員工還在發燒還在喘，家人也紛紛感染住院，你敢不敢走進員工的病房、看著他的眼睛，說這是社區感染，醫院概不負責？

北市聯醫工會呼籲，請北市聯醫立即亡羊補牢，別再政治遮眼，員工的生命安全，比醫院的名聲重要百倍，這不但是雇主的責任，更是作為醫者最根本的良心。

(中時 )