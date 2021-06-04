在新冠肺炎肆虐全球的情況下，台灣守住長達1年5個月的正常生活，直到近日本土疫情大爆發，每天有上百病例，確診數居高不下，全台因此持續三級警戒、學生在家遠端上課，而端午連假即將到來，「五月天」阿信也跳出來喊話，希望大家放假別出門、返鄉，還開出超優利誘條件，吸引破萬粉絲按讚，還說阿信是「最佳防疫代言人」。

阿信不但是「五月天」主唱，還是公認優秀的詞曲創作者，是相信音樂創始人之一，甚至將藝術細胞發揮到事業上，創立潮流服飾品牌「StayReal」，並親自加入品牌內設計師群，全方位的發揮，讓人讚嘆阿信的多才多藝。

而如今台灣疫情嚴峻，商家或多或少受到影響，擁有多家連鎖實體店面的「StayReal」，想必也多少承受不少衝擊，但阿信反倒拿出正能量積極面對，暫且放下營運困境，揪共同創辦人插畫家「不二良」，錄製了宅在家短片，分享防疫不出門，能做些什麼？

影片中，兩人互通視訊電話，桌上都放了圖紙畫冊，阿信說他宅在家就是變隨便亂畫，兩人輪流猜對方畫了什麼，過程中不忘安慰大家不出門辛苦了，但還不能鬆懈，沒事別出門外，要好好戴口罩、勤洗手，接著阿信虧不二良的圖：「你的狗狗沒有戴口罩」，自己則被反虧畫的小人沒戴口罩，兩人忙提筆補好補滿，展現防疫決心。

影片貼出後，阿信又在留言區加強宣導：「大家端午節暫停返鄉、出遊、群聚、移動 待在家裡 總裁陪你畫圖好嗎」，開出超優交換條件，為了守住台灣疫情用盡心力，瞬間就有破萬名粉絲按讚，贊聲「你說什麼都好」還說阿信根本是「防疫最佳代言人」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)