1.聯電(2303)：昨獲三大法人聯手掃貨63336張，惟昨夜ADR下跌1.69%，影響今早股價跌近3%、回測5日線。

2.彰源(2030)：鋼價硬挺，今早追價買盤續湧，挾量漲停達24.85元，突破前高。

3.永豐餘(1907)：永豐實上市審議通關，自營商持續買超祝賀，今早股價一度衝上51元。

4.毅嘉(2402)：5月合併營收月增3%，Q2營運勝Q1，走勢強於大盤，走高1.5%。

5.康控-KY(4943)：蘋果鏈實質效益未顯現+股價漲多，早盤回跌4%翻落80元。

6.宏亞(1236)：進軍鹹零食市場，營運添柴火，加上防疫時期市場對食物需求度高，勁揚3%。

7.冠軍(1806)：玻陶行情正旺+外資昨日回頭買超，跳空漲停開盤。

8.貿聯-KY(3665)：10日線有守未再破底，多方信心回暖，今早一度逆揚約2%。

9.王品(2727)：疫苗陸續抵台，紓困同敲，早盤帶量逆勢上攻逾6%。

10.鳳凰(5706)：疫苗可望解封第三警戒，股價續漲近3%，再觸及2個半月高價。

11.亞航(2630)：空運樂觀氣氛不歇，晨盤續衝21.5元漲停。

12.易飛網(2734)：疫苗為觀光產業帶來曙光，加上防疫商機傳捷報，早盤直奔29.7元漲停，連續第四根漲停。

13.捷迅(2643)：海運景氣佳，對景氣樂觀看待，股價再拉鎖住87.1元漲停。

14.展碁國際(6776)：5月營收年增36.44%，晨盤觸及43元漲停。

15.晟田(4541)：航太零組件業可望轉強，早盤漲逾4%，改寫前高。

16.西勝(3625)：5月營收雙增，全年拚增3成，早盤續漲逾6.5%。

17.訊連(5203)：攜業成打造3D人臉辨識機，早盤漲逾2%。

18.康那香(9919)：防疫需求仍在，外資昨回補，早盤一度漲逾3%，越過10日線、挑戰月線。

19.宜進(1457)：獲外資連3買，在買盤拉抬下，今差一檔亮燈漲停，攻上22元相對高檔。

20.毛寶(1732)：本土疫情居高不下，防疫概念股再起，早盤火速攻頂，收復月線。

21.華興(6164)：搭防疫商機，代理紫外線抑菌產品熱銷，早盤逆勢走揚3%。

22.強盛(1463)：買盤強力點火，連拉2根漲停，衝上波段高。

(時報資訊)