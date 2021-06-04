日本4日將運送124萬劑AZ新冠疫苗給台灣

日本外相茂木敏充4日上午在記者會上正式宣布，將無償贈與台灣124萬劑阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，並在當天空運來台。

據《共同社》和日本經濟新聞等日本媒體報導，茂木敏充說，希望這次疫苗能對防控台灣疫情有所貢獻。他並強調，這次日本提供新冠疫苗，是基於與台灣的夥伴關係和友誼。報導說，應台灣要求，日本航空JL809班機4日將從成田機場出發，預計下午2時40分將把這些疫苗送到台灣。

報導說，東京會這麼做，目的在於透過支援新冠防疫措施，來加強日台關係，而這可能引發中方強烈反彈。

近日台灣新冠肺炎疫情升高，亟需疫苗加以防控，而日方一再表明，為了回報311地震時，台灣最早伸出援手，將協助台灣取得新冠疫苗。茂木說，2011年日本發生311大地震時，台灣很快就捐款援助日本。他強調，在面臨困難時，有必要互相幫忙。

而日本首相菅義偉2日說，將透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX），捐出約3,000萬劑給其他國家和地區。

(中時新聞網)