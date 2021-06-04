台中市政府警察局第三分局前進轄內各大傳統市場進行宣導，呼籲民眾採買時保持社交距離，並全程配戴口罩等防疫措施。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

為避免聚集人潮的傳統市場成為防疫破口，形成隱形的傳播鏈，台中市政府警察局第三分局前進轄內各大傳統市場進行宣導，呼籲民眾採買時保持社交距離，並全程配戴口罩等防疫措施，兼顧生活與防疫需求。

肺炎疫情嚴峻，許多民眾減少外出，空蕩蕩的街頭成了台灣另類最美的風景，然為維持日常生活所需，民眾仍須出門採買民生物資，傳統市場成為人潮聚集熱點，更屢屢出現確診者足跡。

第三分局轄內有建國市場、第三市場及新光黃昏市場等知名傳統市場，為增強民眾防疫意識，戴著口罩、護目鏡全副武裝的員警手持宣導看板，於市場及周邊提醒攤商及採購民眾，遵守全程配戴口罩、保持社交距離、買完儘速離場等相關防疫規定，呼籲民眾互相提醒自主落實，採買安心更能降低染疫風險。

第三分局分局長張則誠呼籲，肺炎疫情第三級警戒期間，將持續配合主管機關加強稽查，為保護自己，也守護他人，仍請民眾減少外出，勤洗手、戴口罩，隨時落實自身防疫措施，防堵疫情，需要你我齊心抗疫，一個都不能少。

(中時 )