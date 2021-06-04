創作歌手陳零九昨（3日）確診新冠肺炎，目前已住進防疫旅館進行隔離，對於被爆日前曾違規和「五堅情」團員群聚練舞，他也為自身做了不良示範發文道歉，稍早更錄製影片和網友們分享經驗，對於面對外界批評責罵，他也坦承確實有做得不夠周全的部分。

陳零九稍早PO岀一段3分27秒長的影片，他表示從確診到送進防疫旅館隔離，心情起伏之大導致很難睡好，對於收到許多網友留言謾罵，他強調一切都能夠接受，畢竟自己確實有做得不周全的部分，對於許多網友私訊詢問症狀，想藉此判定自己是否罹患新冠肺炎，他表示從症狀無法判斷是否確診，唯一能做的就是去醫院檢驗。

此外，他也分享過來人經驗，若發現有感冒症狀，就是待在家裡休息，並觀察身體變化，至於至於自己目前有呼吸困難的症狀，雖不清楚是屬於輕症還是重症，但得到的治療方法，就是吃綜合維他命，以及哪裡不舒服就吃什麼藥，但也強調不要以他的症狀去判斷是否確診，假設有類似症狀，該做的就是保持心情愉悅、睡好吃好，待在家不要出門，若萬不得已也要做好100%防護。

對此，網友紛紛留言打氣：「零九加油！一定平平安安，早日康復，我們等你」、「拜託不要再看那些酸言酸語了，好好養病比較重要，拜託你了」、「不要在乎酸民講的話，大家都希望你能趕快好起來」、「沒事的不要自責，大家都不想生病，早日康復最重要」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)