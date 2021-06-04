台灣本土確診病例擴大，日本提供台灣124萬劑AZ疫苗，將在4日下午由日航運抵桃園機場，對此，國民黨台北市議員羅智強除感謝日本援助外，也想起前總統馬英九看到日本311大地震時，憂心戚戚、眉頭深鎖的問他，「怎麼會這麼慘？我們怎麼幫助日本？我們能做什麼」？他也感嘆，其實兩岸不應也該是如此嗎。

對於日本捐贈疫苗，羅智強今（4日）在臉書發文表示，謝謝日本捐台灣疫苗，這也可以説是台灣從311海嘯重創日本，第一時間伸出援手留下的善緣和善報，連日本首相菅義偉也說，謝謝311時，台灣給日本的幫助。

羅智強回想，當時他在總統府當發言人，海嘯發生的第一時間，他看到新聞就立刻去向馬英九面報，馬英九正在看電視上傳來的日本慘況，眉頭深鎖的問他，「怎麼會這麼慘？我們怎麼幫助日本？我們能做什麼」？

後來，羅智強稱，馬英九和周美青，和紅十字會一起發起了募款，並親自上陣當電話志工，總計台灣各界募得了68.5億元台幣，超過其他92個國家的總額居世界之冠，是日本海外募款最大的來源，「這世界本該彼此友善的對待，你幫我，我幫你，山川異域，風月同天」。羅智強文末，謝謝日本，也謝謝10年前對日本真心付出的台灣人民。

許多網友也在其PO文底下留言表示，「感謝日本國家能伸出援手救台灣人感謝感謝」、「感謝日本政府的及時雨，希望不要被變成民進黨的，嗯.....政績」。

(中時新聞網)