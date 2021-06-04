疫情加劇都市高溫！今年5月氣溫屢創新高、用電量日益攀升，成功大學建築系特聘教授林子平呼籲，疫情嚴峻，愈來愈多人居家辦公或宅在家，排出大量空調廢熱，造成都市氣溫持續上升，氣溫升高和用電量增加形成惡性循環，在疫情期間恐怕也將愈來愈嚴重。

林子平是研究「都市熱島」現象的學者，也是都市熱環境及氣候問題的專家。他說，今年高溫提早到來，5月底台北市最高氣溫達38.2°C，追平台北氣象站設站以來的5月份歷史紀錄，如疫情持續，對原有都市熱島現象會產生更大影響。他說，室內高溫主要來自建築物吸收太陽熱輻射，或室內設備發熱量，疫情期間，全台空調使用量增加，今年5月已有多日突破歷年最高用電量紀錄，達到3840萬瓩就是最直接的證明。

林子平說，都市高溫化就跟人發燒一樣，要快速改善這個狀況，民眾能做的事其實不多，但十分有效，就是改變空調使用行為，例如將空調溫度設定26°C以上，同時開電風扇，體感溫度至少能降2°C，而空調溫度設定每上升1°C，空調耗電量約可減少6％左右。

他也說，雖然疫情影響期間大家避免外出，減少大眾運輸、小客車、摩托車等交通工具的排熱量，但當愈來愈多人分散在家工作及上課時，住宅空調使用量將大幅增加，把室內熱量「搬運」到戶外，這些排熱即是造成台灣都市高溫化的主因之一，而長遠來看，良好都市規畫、建築設計是讓都市退燒的關鍵。

(中時 )