美女插畫家「JANiE泥泥學姐」除了有專業繪畫技術，還有傲人F罩杯火辣身材，她因一張在捷運上打嗑睡的巨乳側拍照爆紅，熱愛在IG分享辣照的她，擁有172萬死忠粉絲追蹤，近期因應防疫她都待在家中，也不忘分享居家辣照，讓網友忍不住鼻血狂噴。

泥泥學姐日前在IG曬出火辣床照，並表示「防疫在家唯一的問題是會不會脊椎側彎啊」，透露自己等到疫情穩定之後，要做的第一件事就是去按摩，想舒緩一直當沙發馬鈴薯的後遺症，照片中只見泥泥學姐側躺在床上打呵欠，身穿牛仔熱褲搭配緊身小可愛。

照片中的邪惡視角讓泥泥學姊的傲人上圍一覽無遺，粉絲們紛紛激動狂刷愛心：「泥爺這張也太好看了」、「真好看」、「這角度猛了」、「好可愛的泥泥」、「這表情和角度太讚了」、「賊個表情怎麼有點母湯」，還有網友開玩笑說，「說真的，你的大胸部也是引致你脊椎側彎的主要原因之一」。

泥泥學姐自從爆紅後，IG粉絲人數迅速增加，才華洋溢的她也時常在社群平台分享自己的插畫作品，由於身材實在太逆天，常會放送辣照，讓粉絲們一飽眼福，還出了寫真書《泥是唯一：泥泥JANiE寫真書》，經過長時間用心經營，如今已經成為小有名氣的網紅。

(中時新聞網)