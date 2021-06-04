日本第一批送給台灣的124萬劑AZ疫苗確定今天下午送抵台北，日媒透露，這是透過美、日、台三方斡旋，安倍扮演重要推手。財信傳媒董事長謝金河表示，國內疫情愈加重，政府只有一個途徑：奮不顧身，全力搶疫苗；現在只有美國與日本幫得上忙，而當國人亟需疫苗時，大陸不但沒有伸出援手，還屢屢用「以疫謀獨」封殺台灣洽購疫苗的機會，兩岸關係可能愈走愈遠。

謝金河在臉書發文指出，日本第一批送給台灣的124萬劑AZ疫苗今天下午抵台，透過美、日、台三方斡旋，安倍扮演重要推手，可以想像台灣在這場疫情出現破口的疫苗之爭，背後有多麼艱辛。

他表示，這次台灣疫情出現破口，也提供給中國攻擊民進黨政府的機會，疫情愈嚴重，人民愈焦慮，開始有很多不同團體的人站出來跪求政府不要阻擋疫苗的採購，人命關天，只要有疫苗可打，不要在乎疫苗從哪裡來？這樣的聲音壓倒一切。接著跳出來很多要買疫苗的團體，這傳遞了一個訊號：這個中央疫情指揮中心沒有能力，乾脆我們自己來！然後開始有人鼓噪要換掉陳時中。

謝金河說，看著很多出來給政府施加壓力，跪求政府的人，沒有一個人向對岸的政府跪求，他們發揮人性關懷的精神，不要阻止台灣取得疫苗。

「疫情愈加重，島內的人民更加焦慮，這時媒體進行的各項民調，小英政府幾乎瀕臨崩潰，電視台的名嘴愈駡愈兇，政治人物也頻頻跳出來恐嚇人民。這時候的政府只有一個途徑：奮不顧身，全力搶疫苗。如同先前我說的，銀行擠兌，唯一能安定人心的是把現金擺滿櫃台，有這個能力幫得上忙的只有美國與日本。」

謝金河表示，當台灣人民極度渴望疫苗的時候，中國不但沒有伸出援手，且屢屢用「以疫謀獨」封殺台灣洽購疫苗的機會，兩岸關係可能愈走愈遠。未來世界每個國家都會被迫選邊站，台灣的人民，有志大位的政治人物，恐怕都會捲入漩渦中，這次疫情台灣又被拱上最前線！

(中時新聞網)