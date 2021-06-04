高雄好家載上線，5000輛小黃送餐。（高巿府經發局提供／曹明正高雄傳真）

高雄好家載上線，5000輛小黃送餐。（高巿府經發局提供／曹明正高雄傳真）

高市府日前宣布「高雄好家載」紓困措施，4日正式在Line熱點上線，透過一卡通，結合肚肚、快一點等8家線上點餐平台，以及8家計程車車隊、超過5000輛小黃加入送餐服務，預計媒合逾1000家在地餐飲業。

高雄巿長陳其邁4日說，透過資源整合平台，不用出門就能點餐、就可享受美食，開記者會的同時，他已幫疫情「戰情部」的衛生局點了餐飲，希望有興趣的業者可以加入，也歡迎巿民朋友使用，盡量點、盡量吃，防疫又好吃。

經發局指出，除了在地新創點餐系統業者「肚肚」，還包含「你訂、12CM、快一點、微碧、大麥、Ocard」等線上點餐業者一同加入Line熱點。只要使用Line，執行「找、訂、付、送、食」5步驟，就可在家享用美食。

「高雄好家載」配合中央紓困4.0方案，以「防疫互助經濟」加碼，民眾只要點餐滿499元，市政府就補貼運將85元基本車資，除了小黃受惠，也提供平台0上架費、月租費，減少餐飲業者負擔，預計媒合超過1000家在地餐飲。

(中時 )