風田特製風式咖哩，秘方有味噌及紅酒。 （TVBS提供）

隨著全台三級警戒延長至6月14日，外景節目也持續停錄中，藝人朋友們只能透過直播與觀眾見面。TVBS《食尚玩家》主持群持續進行線上直播，內容形式不斷推陳出新。主持人風田近日開直播做咖哩，工作人員因疫情無法到場，改提供「道具箱」，要求風田依照《食尚玩家》製作單位指示辦理，如同網路節目般呈現，增添趣味及可看性。

直播前，風田收到製作單位放在門口的直播道具箱，一打開，是一箱蔬菜。他先依照指令分享停工期間生活，表示都在健身、畫畫，最近還開始學剪接，準備更新自己的YouTube頻道。因為自己住的關係，風田幾乎每天都會下廚，這回做菜的指令可難不倒他，因為他的拿手菜正是咖哩、馬鈴薯燉肉等日式料理。

《食尚玩家熱血48小時》主持搭檔威廉及朵拉也現身直播聊天室，與風田全程互動，為他拉抬聲勢，威廉留言：「疫情發生後我有打一通電話給風田，問他是不是還活著？」朵拉則吃味：「為什麼我沒接到威廉哥電話！」

風田首先介紹製作咖哩的食材，咖哩常見的基本食材馬鈴薯與紅蘿蔔卻被晾在一旁，他貼心說：「因為女友不吃這些，所以我不會放，嘿嘿。」他邊煮邊跟粉絲互動，一下甩鍋一下跳舞，還模仿日本動漫角色城之內，即興演出讓粉絲直呼風田是不是喝了酒才來直播。

風田透露自己的咖哩秘方，會加入味噌及紅酒，粉絲紛紛表示：「好特別的料理方式」、「好想吃風式咖哩」、「可以外送嗎？」。起鍋後美味咖哩上桌，風田開了氣泡酒搭配，並說：「最近晚上都睡不著，只能靠酒精入眠，吃完咖哩配酒剛好可以睡了。」

吃到一半，風田突然餵食鏡頭外的女友吃咖哩，女友現聲大讚好吃、很濃！一出聲，網友立馬敲碗要看風田女友，風田貼心表示：「不行她素顏，女生素顏的狀態不行曝光。」

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(中時 )